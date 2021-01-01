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وزارة الصحة: حالتا وفاة و412 إصابات بفيرروس كورونا في فلسطين

الإثنين 13 ديسمبر 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: حالتا وفاة و412 إصابات بفيرروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل وفاتين و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و213 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في طولكرم، وأخرى في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "جنين 16، بيت لحم 75، طولكرم 6، الخليل 58، سلفيت 3، رام الله والبيرة 57، ضواحي القدس 13، طوباس 15، نابلس 24، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 139".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 9، بيت لحم 26، طولكرم 3، الخليل 46، سلفيت 1، رام الله والبيرة 35، ضواحي القدس 0، طوباس 3، نابلس 19، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 70".

وبين أن نسبة التعافي من "كورونا" بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مصابا، بينهم 15 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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