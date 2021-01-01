حلمي بكر: "تزوجت (13) مرة وكلهم فهموني غلط"

وكالات / سما /

كشف الموسيقار حلمي بكر عن عدد زيجاته، قائلا:" تزوجت 13 مرة بسبب حبي للاستقرار"، و بالرغم من انفصالي عنهن إلا أننا مازلنا أصدقاء".

عن عدد زيجات حلمي بكر قال الموسيقار خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"، :" تزوجت 13 مرة وحتى الآن لم أجد زوجة قادرة على فهم شخصيتي"، متابعا:" كلهم فهموني غلط".

وواصل:" كان لازم أتزوج زواج تقليدي مبني على التفاهم والحب".

وكشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل زواجه من الفنانة سهير رمزي، قائلا:" لم أتزوجها وهي قاصر".. متابعا:" قمت بخطبتها وهي في سن الـ 16 وتزوجتها وهي في سن الـ 21 وانفلصنا وهي في سن الـ 24.

وقال الموسيقار حلمي بكر إن "فترة الخطوبة من سهير رمزي كانت كلها مشاكل.. وبليغ حمدي سبب زواجنا"، متابعا:" جمعتني بها علاقة قوية وكلها خير".