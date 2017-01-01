خمسة أسرى بمعتقلي "عسقلان" ونفحة" يشتكون أوضاعا صحية صعبة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 5 أسرى يقبعون بمعتقلي "عسقلان" و"نفحة"، يشتكون أوضاعا صحية غاية في السوء وبحاجة ماسة لرعاية طبية لحالاتهم.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال بمختلف السجون تُمعن بتنفيذ سياسة الإهمال الطبي بشكل مقصود بحق الأسرى، كما تماطل بتشخيص حالاتهم، وفي كثير من الأحيان تحاول إدارة السجون تضليل الأسرى وخداعهم بما يُصيبهم من أمراض، عدا عن ارتكاب الأخطاء الطبية بحقهم، ما يؤدي إلى تزايد أعداد الأسرى المرضى المحتجزين داخل السجون، وتفاقم أوضاعهم الصحية.

ورصد التقرير حالة الأسير المريض موسى صوفان من مدينة طولكرم، الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة، حيث يشتكي من آلام بالمفاصل والصدر وديسكات بالظهر ومشاكل بالعمود الفقري وآلام باليدين والقدمين، ويتناول 15 حبة دواء يوميا وهي عبارة عن مسكنات وأدوية أخرى للمشاكل الصحية التي يعاني منها، إضافة لنوعين من البخاخات لمشكلة الأزمة التي يعاني منها، ورغم ظروفه الصحية القاسية إلا أن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه داخل زنازين معتقل "عسقلان" من دون أي مبرر.

ويعاني الأسير محمد زواهرة من بيت لحم، من مشاكل في البروستات تُسبب له آلام حادة، وقد بدأت لديه هذه المشاكل بعد خوضه إضرابا عن الطعام خلال عام 2017، وهو بحاجة ماسة لعرضه على طبيب مختص لتقييم حالته الصحية وتزويده بالعلاج اللازم لوضعه، لكن إدارة سجون الاحتلال تماطل بتحويله لتلقي العلاج، علما أن الأسير جرى نقله مؤخرا من معتقل "جلبوع" إلى عسقلان".

أما الأسير ماهر عيبات من محافظة بيت لحم، ويقبع بمعتقل "عسقلان"، فهو يشتكي من مشاكل بالجيوب الأنفية وضيق بالتنفس، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية بالجيوب الأنفية، لكن إدارة المعتقل لا تكترث لحالته السيئة، رغم مطالباته المتكررة بخضوعه للعملية.

وكشف تقرير الهيئة عن حالتين مرضيتين بمعتقل "نفحة"، إحداهما الأسير تميم مصطفى من نابلس، الذي يعاني من مشاكل بالأمعاء وصعوبة في الإخراج ومن إصابته بأزمة تُسبب له ضيقا بالتنفس، لافتة إلى أن وضعه الصحي يزداد سوءا بسبب الرطوبة داخل غرف السجن، وهو بانتظار تحويله لعرضه على طبيب مختص وإجراء فحص منظار لكن لغاية اللحظة تماطل إدارة المعتقل بتحويله.

فيما يشتكي الأسير أيمن جعيم من مدينة طولكرم من إصابته بانحراف بالعين اليسرى والتي أصيب بها بعد تعرضه لتحقيق قاس، ويعاني أيضاً من مشاكل حادة بالأسنان واللثة، علما أنه خضع لعدة مرات لفحوصات طبية لإجراء العملية في العين، وفي كل مرة يخضع للفحص الطبي تتعمد إدارة السجون تأجيل موعد العملية ونقله لمعتقل آخر.