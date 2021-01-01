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النقل والمواصلات بغزة تُصدر لوحات تمييز جديدة للمركبات

الإثنين 13 ديسمبر 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقل والمواصلات بغزة تُصدر لوحات تمييز جديدة للمركبات



غزة/ سما /

قال مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان، اليوم الإثنين، "إنّ وزارته أصدرت لوحات تمييز للمركبات جديدة ذات مواصفات عالية ولمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وأضاف الزيان، في تصريحٍ صحفي: "بعد دراسة اللوحات القديمة التي كان بها العديد من الإشكاليات وهي سرعة تلفها وعدم ثبات الطلاء عليها وضعف نوع المعدن بها كان لابد من تطوير هذه اللوحات.

وتابع: "إنّ هذه اللوحات تأتي من باب تعزيز وضبط الجانب المروري والانفلات المروري، حيث أنه هذه اللوحات ذات متانة عالية ويوجد بها علامات مائية مما يحقق مزيد من الأمان ولا يمكن تزويرها.

وأشار الزيان إلى أنّ  هذه اللوحات تحمل رقم تسلسلي يوضع على رخصة المركبة بحيث يصعب نقل هذه اللوحة إلى سيارة أخرى مما يحقق أعلى درجات الأمن الأمان ومساعدة رجال الشرطة في عملهم.




 

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