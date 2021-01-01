  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مهندس مصري يقتل زوجته ويلقي بنفسه من الطابق الـ12

الإثنين 13 ديسمبر 2021 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهندس مصري يقتل زوجته ويلقي بنفسه من الطابق الـ12



القاهرة / سما /

كشفت التحقيقات والتحريات، تفاصيل واقعة قيام مهندس بقتل زوجته (37 عاما) وإلقاء نفسه من الدور الـ 12 في مدينة بدر المصرية.

وأوضحت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أن المهندس لا يعمل ويبلغ من العمر 37 عاما وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من الإدمان، ولديه 3 أطفال من زوجته.

ولفتت التحريات إلى أنه بعد سؤال شقيق الزوجة المتوفاة عن معلوماته حول الجاني، أوضح أنه جرى في وقت سابق حجز زوج شقيقته بإحدى المصحات النفسية للعلاج من الأمراض النفسية والإدمان، وأنه مهندس بدون عمل.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام مهندس، مقيم بمدينة بدر أول شبرا، بالتعدي على زوجته ربة منزل بالضرب بسلاح أبيض (سكين) محدثا إصابات متفرقة بجسدها أدت لوفاتها على الفور، وألقى بنفسه من مسكنه بالطابق الـ12.

هذا وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إلقاء المتهم بنفسه من الدور الـ12 بعد قتل زوجته، ووفاته.

#مهندس #قتل #جريمة #الزوجة #الشارع #مهندس مصري #مدينة بدر

الأكثر قراءة اليوم

بعد لقائها نتنياهو... صور: ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"

قيادي بحماس: مناورات كبرى للمقاومة بغزة خلال أيام لهذا السبب ..

جنرال اسرائيلي يكشف توقيت مهاجمة ايران: اشتعال جولة قتال قادمة مع غزة مسألة وقت

لماذا تم إعدام صدام حسين بهذه السرعة وما علاقة جورج بوش؟ محامي الرئيس العراقي يكشف

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

ترامب: العرب كعكة طازجة.. ونتنياهو خيب أملي بتهنئته بايدن ورفض السلام مع الفلسطينيين

قائد الجيش الإيراني يهدد اسرائيل ويرد على غانتس: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: حالتا وفاة و412 إصابات بفيرروس كورونا في فلسطين

1-2-2-1536x1023

خلال إحياء انطلاقتها الـ54.. الشعبية تدعو إلى الخلاص من الاحتلال والانقسام

صحيفة: المقاومة تتأهّب تحسّباً لأي غدر "إسرائيلي" وقريباً ستحسم موقفها من التصعيد

القدس المحتلة: مخططات لإقامة 6 مستوطنات في قلب أحياء فلسطينية

967503-01-08-1536x1024

حماس تتهم الأمن الوطني بتعمد قتل المشاركين في البرج الشمالي وتحمل السلطة المسؤولية

الاتصالات الفلسطينية