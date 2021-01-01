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أعشاب طبيعية تحميك من برد الشتاء

الإثنين 13 ديسمبر 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعشاب طبيعية تحميك من برد الشتاء



وكالات / سما /

في فصل الشتاء يعانى الكثيرون من نزلات البرد والأنفلونزا كما يعانى مرضى الجيوب الأنفية  والحساسية من الالتهابات الشديد والتعب المزمن، لذلك ينصح في فصل الشتاء باتباع بعض النصائح التي تحد من خطر الإصابة بالمشاكل الصحية.

وحسب ما ذكره موقع timesofindia فإن هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي ينصح بتناولها في فصل الشتاء لتعزيز صحة الجسم والجهاز المناعي والوقاية من الأمراض ومنها:-

1- الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات والعدوى، كما ينصح بإضافة الليمون مع الزنجبيل لتعزيز المناعة وطرد الفيروسات والجراثيم من الجسم.

2- الينسون

من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تهدئة الجهاز التنفسي وتنقيته من الفيروسات، ويساعد على تهدئة السعال والحفاظ على صحة المناعة.

3- النعناع

يعتبر النعناع من الاعشاب الطبيعية التي يستخدمها الكثيرون لمحاربة الفيروسات والامراض في الجسم وله دور كبير في علاج الرشح ونزلات البرد ، كما انه يعتبر من الاعشاب الصحية المناسبة لتعزيز صحة الجهاز العصبي وتهدئة الأعصاب.

4- ورق الجوافة

من الأعشاب التي تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وتحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

#الشتاء #أعشاب #الأنفلونزا #الالتهاب

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