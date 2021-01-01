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حماس: الاعتقالات بالضفة محاولة يائسة لن تفلح في إخماد الانتفاضة

الإثنين 13 ديسمبر 2021 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاعتقالات بالضفة محاولة يائسة لن تفلح في إخماد الانتفاضة



غزة/ سما /

 قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي طالت فجر اليوم القيادي حسن يوسف، “بمثابة محاولات يائسة لن تفت من عضد الشعب الفلسطيني أو تكسر من إرادة الشباب الثائر ولن تفلح في إخماد انتفاضته المتصاعدة أو النيل من عزيمته في الدفاع عن أرضه ومقدساته”.

وأدانت حماس في تصريح للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع الاعتقال الذي طال الشيخ حسن يوسف عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، محذرًا قادة الاحتلال من مواصلة سياسة الاعتقالات ضد الشعب الفلسطيني ومحملًا إياهم المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وقال القانوع، إن “الشيخ القائد حسن يوسف سيظل كالجبل الأشم تتحطم أمامه كل محاولات الاحتلال وإرهابه ولا يمكن للاعتقال أن يكسر من همته أو ينال من عزيمته أو يغيب دوره الوطني والنضالي”.

وأضاف أن “هذه الاعتقالات وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال لن تمنع جماهير شعبنا في الضفة والقدس من مواصلة طريقهم دفاعاً عن أرضهم وحقوقهم المشروعة وبمختلف الوسائل، لوقف جرائم الاحتلال وإنهاء عدوانه بحق شعبنا”.

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