أسرى "شطة" يعانون نقصا حادا في الأغطية الشتوية والملابس

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن أسرى سجن "شطة" يشتكون من سوء الأوضاع الحياتية داخل أقسام وغرف السجن، لا سيما النقص الحاد في الأغطية الشتوية والملابس.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن إدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال البطانيات لأبنائهم خلال الزيارات، وتُجبر الأسرى على شراء أغطية خفيفة وبجودة رديئة بمبالغ عالية من "كانتينا" السجن.

من جهة أخرى، قالت الهيئة إن أكثر الأسرى تضررا من هذه الأوضاع المعيشية الصعبة هم الأسرى الذين تم قمعهم ونقلهم من سجن "جلبوع" الى معتقل "شطة"، بعد عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم في شهر أيلول الماضي، حيث تم إخراجهم بصورة مهينة ولم يتم السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم الخاصة من ملابس وبطانيات وراديوهات وتم اتلافها من قبل إدارة السجون ووحدات القمع.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة السجون التابعة لها المسؤولية الكاملة عن حياة وأوضاع الأسرى داخل السجون والمعتقلات، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإعطاء أسرانا حقوقهم.