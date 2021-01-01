أحداث مؤسفة واشتباكات مسلحة خلال تشييع جثمان الشهيد كيال وسط مدينة نابلس

رام الله / سما /

شهدت جنازة الشهيد جميل محمد الكيال (31 عامًا) اليوم الإثنين، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية، أحداثًا مؤسفة تخللها تبادل إطلاق نار في الهواء بين مسلحين من حركة “فتح” وقوى الأمن الفلسطيني في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.

وفيما يتعلق بتفاصيل ما حدث، فقد انطلقت جنازة الشهيد من أمام مستشفى رفيديا بعد مراسيم وداع عسكرية له وبمشاركة ممثلي القوى والمؤسسات المختلفة، ولدى وصول المشيعين بجثمان الشهيد إلى ميدان الشهداء وسط المدينة وتجمهر آلاف المواطنين للمشاركة في التشييع، خرج عشرات المسلحين من حركة “فتح” من داخل البلدة القديمة للمشاركة في الجنازة وعندها حصل احتكاك ما بين المسلحين وقوى الأمن، وتبادل الطرفان إطلاق النار في الهواء، تبعه قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وفض الجنازة، التي انتقلت لاحقا إلى داخل البلدة القديمة، حيث طاف المشيعون به أزقة البلدة القديمة وصولا إلى منزل عائلته التي ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل مواراته الثرى في المقبرة الشرقية.