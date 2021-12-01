اتحاد الطائرة يوقف القيشاوي والنجار (صور)

غزة / سما /

فرض الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, عقوبات صارمة بحق اللاعبين محمد القيشاوي من فريق الصداقة, وطالب النجار من الكرامة, بسبب إساءتهما لمنظومة اللعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد اتحاد الطائرة, إيقاف القيشاوي والنجار موسما رياضيا كاملا "2022", ما يعني عدم ظهورهما مع ناديهما في جميع المسابقات المحلية التي يشرف عليها الاتحاد.

كما حرم الثنائي من المشاركة بأي مسمى مع كافة المنتخبات الوطنية, بجانب منعهم من اللعب في المسابقات العربية والآسيوية والدولية مدة عامين, بالإضافة لعدم وضع أسمائهم في أي دورات تدريبية أو تحكيمية متعلقة باللعبة.

يشار إلى أن اتحاد الطائرة, اتهم اللاعبين بالتهكم على أعضائه, عن منشورات تحريضية, وسمحا لبعض الأشخاص بالتهجم بألفاظ خارجة عن حدود الأدب.





