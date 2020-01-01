  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

صور : بينت يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات

الإثنين 13 ديسمبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : بينت يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات



القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الإثنين، مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في الإمارات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب : "لقاء تاريخي: رئيس الوزراء بينيت يلتقي مع ولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد في قصره".

وكان بينيت قد بدأ أمس زيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي، إلى الإمارات.

ويختتم بينيت زيارته في وقت لاحق من مساء الإثنين.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات.

ووقتها سلّم سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة الدعوة إلى بينيت باسم ولي عهد أبوظبي.

ووقّعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

امارات
بينت

الأكثر قراءة اليوم

بعد لقائها نتنياهو... صور: ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"

جنرال اسرائيلي يكشف توقيت مهاجمة ايران: اشتعال جولة قتال قادمة مع غزة مسألة وقت

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

لماذا تم إعدام صدام حسين بهذه السرعة وما علاقة جورج بوش؟ محامي الرئيس العراقي يكشف

ترامب: العرب كعكة طازجة.. ونتنياهو خيب أملي بتهنئته بايدن ورفض السلام مع الفلسطينيين

قائد الجيش الإيراني يهدد اسرائيل ويرد على غانتس: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا

الملك سلمان يوجه دعوة لجميع سكان المملكة.. موعدنا غدا

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: مناورات كبرى للمقاومة بغزة خلال أيام لهذا السبب ..

القدس المحتلة: مخططات لإقامة 6 مستوطنات في قلب أحياء فلسطينية

غزة : 139 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

967503-01-08-1536x1024

حماس تتهم الأمن الوطني بتعمد قتل المشاركين في البرج الشمالي وتحمل السلطة المسؤولية

مصادر

شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

الاتصالات الفلسطينية