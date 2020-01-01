صور : بينت يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الإثنين، مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في الإمارات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب : "لقاء تاريخي: رئيس الوزراء بينيت يلتقي مع ولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد في قصره".

وكان بينيت قد بدأ أمس زيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي، إلى الإمارات.

ويختتم بينيت زيارته في وقت لاحق من مساء الإثنين.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات.

ووقتها سلّم سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة الدعوة إلى بينيت باسم ولي عهد أبوظبي.

ووقّعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.