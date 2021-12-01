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شاهد.. فوز ثمين للطواحين.. وتعادل الثوار والحوانين

الإثنين 13 ديسمبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. فوز ثمين للطواحين.. وتعادل الثوار والحوانين



غزة / سما /

حقق اتحاد خانيونس فوزا ثمينا على خدمات الشاطئ (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "البحرية" بهدف عن طريق بلال النجار (25), قبل أن يردّ "الطواحين" بهدفين عبر عدي الغلبان (63), ومحمود شيخ العيد (85).

شباب جباليا – بيت حانون الرياضي (0-0)

واحتكم شباب جباليا للتعادل السلبي مع بيت حانون الرياضي.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليحصد كل طرف نقطة واحدة.

دوري الأولى

وفي دوري الأولى, تفوق نماء على أهلي النصيرات (1-0), وتعادل المجمع الإسلامي مع منافسه التفاح (1-1), .

دوري الثالثة

أما في دوري الثالثة فرع "الوسطى والجنوب", فقد انتصر العطاء على الشوكة (3-1), وأهلي البريج على الترابط (2-1).

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#دوري الممتازة #اتحاد خانيونس #خدمات الشاطئ #شباب جباليا #بيت حانون الرياضي

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