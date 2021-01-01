للمرة الثالثة: الاحتلال يعيد عشرات العائلات المتوجّهة لزيارة أبنائها الأسرى

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعادت العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهة لزيارة أبنائها في سجون "هداريم، وبئر السبع، وعوفر"، وذلك للمرّة الثّالثة، بادّعاء عدم تلقّيهم الجرعة الثالثة من اللقاح المضادّ لفيروس "كورونا".

ونقل نادي الأسير عن عائلات الأسرى؛ أنّ العديد منهم تلقّوا بالفعل اللقاح، ولكنّ حواجز الاحتلال العسكرية تقوم بإنزالهم من حافلات الصّليب الأحمر التي تقلّهم، علماً أنّ إدارة سجون الاحتلال لم تعلن عن تغيير إجراءاتها فيما يتعلّق بالزّيارة.

وجدّد نادي الأسير مطالبته للصّليب الأحمر الدولي الذي يتولّى المسؤولية الأولى عن تنظيم الزيارات، وكافة الجهات المختصّة بذلك؛ بأخذ دوره الحقيقي في تأمين زيارة الأهالي دون عراقيل.

وأشار إلى أنّه وحتى بعد تلقّي عائلات الأسرى للقاح سابقا فرض الاحتلال تعقيدات إضافية على الزّيارة، واستغلّ الوباء لفرض المزيد من الحرمان وتحويل بعض الإجراءات المؤقتة إلى سياسات ثابتة.