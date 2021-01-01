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الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة

الإثنين 13 ديسمبر 2021 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت 22 مواطنا.

ففي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، وهم: الأسيران المحرران حسن يوسف، وسامي متولي، ونور القاضي، وبراء مفارجة (23 عاما)، ومعاذ جبر عاصي (23 عاما)، ووحيد دار موسى (36 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي عبد الدايم كراكرة من مدينة البيرة، أثناء عودته إلى أرض الوطن، عبر الحدود الأردنية.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد والتهجير الناشط ناصر الهدمي، والأسير المحرر رامي الفاخوري، وزوجته إيمان أبو صبيح، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

فيما اعتقلت تلك القوات محمد شريفة، وسفيان العجولي، ورشيد الرشق، إضافة إلى الأسير المحرر جهاد قوس من البلدة القديمة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، وهم: مؤيد سامي الشربي (26 عاما)، وعز الدين محمد الهور (25 عاما)، ورباح بلال الفضيلات (26 عاما)، والشقيقان غسان (32 عاما) وأنس أمجد جوابرة (25 عاما)، وصلاح الزغير (27 عاما)، ومحسن يونس مسالمة (24 عاما).

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس ممدوح مسكاوي (24 عاما).

#الاحتلال #الضفة الغربية

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