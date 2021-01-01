حماس والجهاد الاسلامي تنعيان شهيد نابلس

غزة/ سما /

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي اليوم الإثنين، أن دماء شهداء ثورة الشعب الفلسطيني المتواصلة ستشكل وقودًا لتصاعد الفعل المقاوم وضمانًا لاستمرار الانتفاضة في الضفة الغربية.

ونعت الحركتان في بيانين منفصلين الشهيد جميل الكيال الذي استشهد فجرًا برصاص الاحتلال في مدينة نابلس.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له إن الدماء الطاهرة للشهيد الكيال ودماء شهداء الثورة ستشكل وقودًا لاستمرار الانتفاضة في الضفة.

وأضاف قاسم “الشباب الثائر في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة لن يتراجعوا عن قرارهم باستمرار القتال ضد الاحتلال حتى طرده من كامل أرضنا واقتلاع مستوطناته وكنس مستوطنيه وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس”.

وتابع أن “حالة الاشتباك المتكررة مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدن الضفة الغربية تعني أننا أمام مرحلة نضالية جديدة وتصعيد لحالة التصدي لاعتداءات الاحتلال على أهلنا في الضفة الغربية”.

من جهته، قال طارق عز الدين المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، إن المقاومة ستواصل تصديها لاقتحامات الاحتلال لمدن الضفة مهما كلف ذلك من ثمن.

وأضاف عز الدين “عزيمة المقاومين وبسالتهم كفيلة بوقف هذه العربدة الصهيونية وردع الاحتلال”.

وأكد المتحدث باسم الجهاد أن دماء الشهيد الكيال لن تضيع هدرًا وأن شهادته ستضيء الطريق لكل الأحرار لمواصلة العمل الفدائي ومجابهة الاحتلال الإسرائيلي.