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أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح

الإثنين 13 ديسمبر 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح



القدس المحتلة / سما /

تستعد مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة لاستقبال الشيخ رائد صلاح، والذي سيتنسم الحرية بعد خروجه من السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بعد أن قضى 28 شهرا، نصفها في العزل الانفرادي.

ومن المزمع إطلاق سراح الشيخ صلاح من سجن "مجيدو" عند الساعة العاشرة صباحا، حسب ما ورد على لسان العائلة.

وتجوب شوارع المدينة، منذ صباح اليوم، سيارات مع مكبرات صوت، علقت عليها لافتات تحمل شعارات وصور الشيخ رائد صلاح. وبدأ عدد من أهالي أم الفحم والناشطين السياسيين من المجتمع العربي بالتجمع والتجمهر أمام المدخل الرئيس للمدينة، لاستقبال الشيخ صلاح.

وجاءت التحضيرات لاستقبال الشيخ صلاح على قدم وساق، إذ بدأت أم الفحم منذ أسبوع بتحضير لافتات مع صورة الشيخ رائد صلاح، علّقت على مداخل المدينة، إضافة إلى تجهيزات غير مسبوقة لاستقباله في منزله. وقامت على هذه التجهيزات القوى الشعبية والسياسية وعائلة وأقارب الشيخ صلاح في أم الفحم.

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