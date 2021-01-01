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رئيس الوزراء يدين جريمة اعدام الاحتلال الشاب جميل الكيال

الإثنين 13 ديسمبر 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يدين جريمة اعدام الاحتلال الشاب جميل الكيال



رام الله / سما /

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، جريمة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب جميل محمد الكيال (31 عاما) في مدينة نابلس.

وقال اشتية، إن جريمة اعدام الشاب الكيال في مدينة نابلس، مروعة، وتعكس عقيدة القتل التي تصوغ فكر وسلوك قادة المؤسسة العسكرية لدولة الاحتلال.

وتقدم رئيس الوزراء بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من ذوي الشهيد، ودعا منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إدانة الجريمة، التي تضاف إلى سلسلة جرائم الإحتلال بحق أبناء شعبنا.

واستشهد الشاب الكيال وأصيب اثنان آخران، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رأس العين بمدينة نابلس.

#جميل الكيال #الاحتلال #رئيس الوزراء

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