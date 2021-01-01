غزة : 139 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، دون أي وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1246 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تسجيل 70 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 188532، بينهم 1644 حالة نشطة و185221 حالة تعافٍ و1667 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 64، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 520454