  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المرور": وفاة و6 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين 13 ديسمبر 2021 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المرور": وفاة و6 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة/ سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأحد، أن 9 حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية.


وأوضحت أن الحوادث نتج عنها حالة وفاة وست إصابات، منها إصابتان متوسطتان، وأربع إصابات طفيفة.

وبينت المرور أن أضراراً مادية وتلفيات وقعت في 14 مركبة.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة الطفل (سعدي حمودة ولود) البالغ من العمر عاماً واحداً، جراء دهسه من قبل "تركتور" زراعي في منطقة بئر النعجة غربي محافظة شمال غزة، حيث تم فتح قضية في الحادث، وحجز "التركتور" وتوقيف سائقه (ع، ن) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

يذكر أن والد الطفل، الشاب (حمودة طليع ولود) 25 عاماً، توفي بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، إثر حادث سير آخر جراء تصادم دراجة نارية مع شاحنة بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء حوادث السير في قطاع غزة إلى 8 وفيات منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي حتى اليوم.

الأكثر قراءة اليوم

بعد لقائها نتنياهو... صور: ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"

إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها.. ما علاقة نجل الرئيس عباس ؟

جنرال اسرائيلي يكشف توقيت مهاجمة ايران: اشتعال جولة قتال قادمة مع غزة مسألة وقت

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

لماذا تم إعدام صدام حسين بهذه السرعة وما علاقة جورج بوش؟ محامي الرئيس العراقي يكشف

ترامب: العرب كعكة طازجة.. ونتنياهو خيب أملي بتهنئته بايدن ورفض السلام مع الفلسطينيين

قائد الجيش الإيراني يهدد اسرائيل ويرد على غانتس: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا

الأخبار الرئيسية

غزة : 139 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

967503-01-08-1536x1024

حماس تتهم الأمن الوطني بتعمد قتل المشاركين في البرج الشمالي وتحمل السلطة المسؤولية

مصادر

شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

"ميدل إيست آي": الجدار العائق الذكي يؤكد أن سكان غزة يعيشون في أكبر سجن مفتوح بالعالم

11ipj-9-730x438

وثائق تاريخية إسرائيلية: تفاصيل مروعة عن مذابح صهيونية في قرى فلسطينية

الاتصالات الفلسطينية