الصحة الإسرائيلية تقرر عدم التوصية بإعطاء التطعيم الرابع حاليا

القدس المحتلة / سما /

قررت لجنة التطعيمات وأعضاء طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، عدم التوصية بتقصير فترة الانتظار لإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشهرين.

كذلك قررت اللجنة بعدم التوصية في هذه المرحلة بإعطاء الجرعة الرابعة للسكان المسنين وذوي المناعة المنخفضة، أو للذين مرّ ثلاثة إلى أربعة أشهر منذ تلقيهم الجرعة الثالثة.

ويشار إلى أنه يتم حاليا إعطاء الجرعة الثالثة، المعززة، بعد خمسة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، وبحثت اللجنة إعطاءه بعد ثلاثة أشهر على خلفية انتشار متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون"، لكن اللجنة قررت في النهاية عدم التوصية بذلك في هذه المرحلة.

وأوصت اللجنة بتمديد فترة التعافي للمصابين بـ"أوميكرون"، وتلقي جرعة من اللقاح المضاد لكورونا بعد ثلاثة أشهر من التعافي.

وقال بيان لوزارة الصحة إنه كان هناك إجماع في اللجنة حيال الحاجة إلى تعميق تطعيم السكان الذين لم يتلقوا الجرعات الثلاث وتعزيز حماية المجموعة السكانية في خطر.

وحول الجرعة الرابعة، قال مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، أمس، إنه "نفحص إذا كانت فاعلية الجرعة الثالثة تتراجع وما هو قدر الحماية التي توفرها مقابل أوميكرون. وهذه هي الاعتبارات التي سيتقرر بموجبها إذا كان سيتم إعطاء الجرعة. وهناك احتمال كبير لحدوث ذلك، لكن سنضطر إلى إقرار موعد ذلك".

وأضاف أش أنه "ما زلنا لا نرى إمكانية إعطاء جرعة رابعة لمجمل السكان، وإنما للمجموعة السكانية في خطر بداية". ويشار إلى أنه تم تشخيص إصابة 67 شخصا بـ"أوميكرون" حتى اليوم، وهناك تخوف من إصابة 80 شخصا آخر بالمتحورة الجديدة.

وتبين من معطيات نشرتها وزارة الصحة، أمس، وجود تراجع في الإقبال على تلقي التطعيم. فقد تلقى 36,321 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، الأسبوع الماضي، بينما كان قد تلقى 55,802 شخصا هذه الجرعة في الأسبوع الذي سبقه. وتلقى 23,813 شخصا الجرعة الثالثة، الأسبوع الماضي، فيما تلقى 25,420 شخصا هذه الجرعة في الأسبوع الذي سبقه.