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هنية ومشعل والعاروري يعزون عوائل شهداء مجزرة البرج الشمالي

الإثنين 13 ديسمبر 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية ومشعل والعاروري يعزون عوائل شهداء مجزرة البرج الشمالي



غزة/ سما /

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ونائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، ورئيس الحركة في إقليم الخارج خالد مشعل سلسلة اتصالات منفصلة مع عوائل شهداء مجزرة مخيم البرج الشمالي في مدينة صور جنوب لبنان.


واستنكر هنية ومعه قيادة الحركة وقوع شهداء برصاص عناصر الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان التابع للسلطة الفلسطينية، إذ وصفوا الجريمة بـ"الاعتداء الآثم على كل الشعب الفلسطيني وعلى أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان"، مؤكدين أن هذه الجريمة تخدم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.

واعتبر هنية أن الشهداء الثلاثة هم شهداء الشعب الفلسطيني وحركة حماس ونهج المقاومة، داعيًا إلى محاسبة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

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