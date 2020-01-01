جدول أعمال اليوم الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الإمارات

القدس المحتلة / سما /

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى أبوظبي، في أول زيارة من نوعها للإمارات.وبحسب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، يستهل بينيت أعماله اليوم الاثنين بلقاء مع وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، يليه لقاء مع وزيرة النقل الإماراتية، نورة بنت محمد الكعبي.

على إثر ذلك، يستقبل ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، بينيت، في قصره الخاص في أبو ظبي. كما من المنتظر أن يعقد الطرفان اجتماعا خاصا، واجتماعا موسعا مع أعضاء الوفدين، ثم تقام وجبة غداء.

ويختم بينيت جدوله بلقاء العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة" للاستثمار، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلدون خليفة المبارك.

ومنذ أغسطس 2020، قامت الإمارات، إلى جانب البحرين والسودان والمغرب، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار مبادرة رعتها الولايات المتحدة باسم "الاتفاقات الإبراهيمية".