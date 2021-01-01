فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الاثنين.
* "هآرتس":
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اسرائيل تخطط لبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية
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اللجنة الوزارية توقف الحراسة عن عائلة نتنياهو
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يوسي فرتر يكتب: كشف قناع الكذب والاتهامات لعائلة نتنياهو ولكنهم لم يستوعبوا ان حلب الأموال من الدولة انتهى
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توثيق: 20 يهوديا يحطمون مركبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية
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حكومة اسرائيل تطرد 44 فتى من أولاد المهاجرين
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افتتاحية الصحيفة: لا لتوسيع الاستيطان بالجولان
* "يديعوت أحرونوت":
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الولايات المتحدة ترفض تسليم اسرائيل طائرات "بوينغ 46" لتزويد الطائرات الحربية بالوقود بالجو
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وزير المعارف يقيل مدير عام الوزارة لأنه دعم تطعيم الأولاد بالمدارس
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رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو لعدم وجود معلومات تلزم حراسة سارة ويئير ونتنياهو يقول "تبيحون دم عائلتي"
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أحد اعضاء اللجنة الوزارية: إذا شعر يئير نتنياهو بأنه مهدد عليه الاتصال على رقم 100 كما يفعل أي مواطن
* "معاريف":
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ارتفاع عدد المصابين بالمتحور الجديد وزيادة التقييدات في المطار والمدارس
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رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو
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اعتقال 13 اسرائيليا بتهمة المتاجرة بالنساء وارغامهن على العمل بالدعارة
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القتيل 120: احمد عمرية من ابطن قتل رميا بالرصاص بحيفا