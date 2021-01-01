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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 13 ديسمبر 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف) الصادرة اليوم الاثنين.

* "هآرتس": 

  • اسرائيل تخطط لبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية

  • اللجنة الوزارية توقف الحراسة عن عائلة نتنياهو 

  • يوسي فرتر يكتب: كشف قناع الكذب والاتهامات لعائلة نتنياهو ولكنهم لم يستوعبوا ان حلب الأموال من الدولة انتهى

  • توثيق: 20 يهوديا يحطمون مركبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية 

  • حكومة اسرائيل تطرد 44 فتى من أولاد المهاجرين 

  • افتتاحية الصحيفة: لا لتوسيع الاستيطان بالجولان 

* "يديعوت أحرونوت": 

  • الولايات المتحدة ترفض تسليم اسرائيل طائرات "بوينغ 46" لتزويد الطائرات الحربية بالوقود بالجو

  • وزير المعارف يقيل مدير عام الوزارة لأنه دعم تطعيم الأولاد بالمدارس 

  • رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو لعدم وجود معلومات تلزم حراسة سارة ويئير ونتنياهو يقول "تبيحون دم عائلتي" 

  • أحد اعضاء اللجنة الوزارية: إذا شعر يئير نتنياهو بأنه مهدد عليه الاتصال على رقم 100 كما يفعل أي مواطن 

* "معاريف": 

  • ارتفاع عدد المصابين بالمتحور الجديد وزيادة التقييدات في المطار والمدارس 

  • رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو 

  • اعتقال 13 اسرائيليا بتهمة المتاجرة بالنساء وارغامهن على العمل بالدعارة 

  • القتيل 120: احمد عمرية من ابطن قتل رميا بالرصاص بحيفا

#الصحف الإسرائيلية

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