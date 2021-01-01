أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو لعدم وجود معلومات تلزم حراسة سارة ويئير ونتنياهو يقول "تبيحون دم عائلتي"

أحد اعضاء اللجنة الوزارية: إذا شعر يئير نتنياهو بأنه مهدد عليه الاتصال على رقم 100 كما يفعل أي مواطن