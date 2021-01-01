رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاثنين، على صدر صفحاتها الأولى، اعلان لجنة الانتخابات نتائج الاقتراع في المرحلة الأولى وانطلاق الاستعدادات لعقد المرحلة الثانية.

كما تناولت رفض الاحتلال الاستئناف الخاص بالأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 118 يوما، وتثبيت أمر اعتقاله الإداري.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الاحتلال يخطر بهدم منزل في نحالين ويصيب شابا بجروح خطيرة أثناء اعتقاله جنوب الخليل

لجنة الانتخابات تعلن نتائج الاقتراع في المرحلة الأولى وانطلاق الاستعدادات لعقد المرحلة الثانية

الاحتلال يرفض الاستئناف الخاص بالأسير أبو هواش ويثبت أمر اعتقاله الاداري

الحكومة تعقد جلسة استثنائية لاستكمال النقاش المتعلق بالقطاع الصحي

اشتية: جيّرنا كل امكانياتنا على مدار العامين الماضيين لقطاع الصحة ولتقديم الخدمة لشعبنا على أكمل وجه

اقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2021-2022

الإعلام الرسمي و"الطاقة والموارد الطبيعية" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

المنامة: طالبة فلسطينية تحصد الجائزة العالمية الثانية في الابداع العلمي

7 وفيات و305 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" و270 حالة تعاف

وفاة طفل جراء حادث دعس في جباليا

اضاءة شجرة الميلاد في القدس وبيت ساحور

* "الأيام":

جنود الاحتلال ينكلون بعائلة في الخليل ووقوع إصابات.. مستوطنون يحطمون مركبات مواطنين ويقتحمون "الأقصى"

الاحتلال يشرع بتنفيذ أمر مصادرة لأرض بمساحة 5 دونمات بالشيخ جراح

مستوطنون يطالبون "العليا" الإسرائيلية بإلغاء تجميد طرد عائلة حماد من الشيخ جراح

الاحتلال يرفض استئناف الأسير أبو هواش ويثبت أمر اعتقاله الإداري

الحكومة تعقد جلسة استثنائية لاستكمال النقاش المتعلق بالقطاع الصحي

ناصر: المرحلة الأولى نجحت بشكل مميز ونأمل أن تشمل المرحلة الثانية القطاع

عضو كونغرس أميركي متطرف يدعو لتفكيك المسجد الأقصى ونقله

القدس: اضاءة شجرة الميلاد في البلدة القديمة على وقع نشيد موطني

اسرائيل: رصد 15 حالة اصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

"كورونا": 7 وفيات و305 إصابات

فاوتشي: ثلاث جرعات لقاح "الرعاية المُثلى" من "كورونا"

جونسون يحذر من "موجة هائلة" جراء تفشي "أوميكرون"

المغرب والبحرين تشاركان بمسابقة للجمال في اسرائيل

* "القدس":