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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

الإثنين 13 ديسمبر 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر أمنية ،إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وحيي ام الشرايط، وعين منجد، وبلدتي بيت لقيا، وبيتونيا، وقريتي بيت عور التحتا، وعين قينيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المعتقلين، هم: الأسيران المحرران حسن يوسف، وسامي متولي، ونور القاضي، وبراء مفارجة (23 عاما)، ومعاذ جبر عاصي (23 عاما)، ووحيد دار موسى (36 عاما).

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي عبد الدايم كراكرة من مدينة البيرة، أثناء عودته إلى أرض الوطن، عبر الحدود الأردنية.

#الاحتلال #رام الله

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