هآرتس : الكشف عن خطة استيطان واسعة شرقي القدس

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الاثنين عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية لصالح عائلات يهودية شرقي القدس.



ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن دائرة القيم العام في وزارة العدل تعمل على دفع خطط بناء واسعة النطاق في شرقي القدس لمواطنين يهود.



وأضافت الصحيفة أنه يستدل من مستندات حصلت عليها، أن الخطة تشمل اقامة أحياء ووحدات سكنية في الشيخ جراح وقرب بيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر.



وتشير هآرتس إلى أنه سيتم في هذا الاطار إخلاء عائلات فلسطينية تقطن منذ عشرات السنوات في عقارات يديرها القيم.