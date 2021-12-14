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حالة الطقس

الإثنين 13 ديسمبر 2021 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وجافا دافئا نسبيا خلال ساعات الظهيرة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد ، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2021/12/14 تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام خلال ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/12/15 يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

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