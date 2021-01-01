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يديعوت: الولايات المتحدة رفضت طلبًا إسرائيليًا بتزويدها بطائرات للتزود بالوقود لمهاجمة إيران

الإثنين 13 ديسمبر 2021 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: الولايات المتحدة رفضت طلبًا إسرائيليًا بتزويدها بطائرات للتزود بالوقود لمهاجمة إيران



القدس المحتلة / سما /

 كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية، رفضت طلبًا إسرائيليًا، لتزويد تل أبيب بطائرات عسكرية مخصصة للتزود بالوقود، بهدف استخدامها في حال مهاجمة إيران.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي طلب مؤخرًا من الجيش الأميركي تزويده بطائرتين من طراز بوينج KC-46 التي يمكنها الطيران حتى 11 ألف كيلومتر والبقاء في الجو نحو 12 ساعة، وتعمل لتزويد العشرات من الطائرات الحربية بالوقود، وذلك بهدف الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران، إلا أن الجانب الأميركي رفض الطلب.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الطائرات كان من المفترض أن يتم تزويد الجيش الإسرائيلي بـ 4 منها، ضمن الصفقة التي عقدت مؤخرًا، لكنه البنتاغون رفض تبكير موعد الصفقة التي ستتم في غضون 4 سنوات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الطائرات مهمة حدًا وحيوية لمهمة الهجوم ضد إيران.

ولفتت إلى أن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، حاولوا إقناع نظرائهم في الولايات المتحدة بتبكير موعد قدومها كجزء من الاستعدادات لأي هجوم محتمل، إلا أن الرد الأميركي كان سلبيًا.

وفي غضون ذلك، يزيد الجيش الإسرائيلي من استعداداته لاحتمال شن هجوم ضد إيران، وبالتوازي مع اقتناء أسلحة وصواريخ القبة الحديدية، يعد خطة تدريب مفصلة ومحدثة، وفي الأشهر المقبلة سيكون هناك حركة تدريب حية للطائرات الحربية. بحسب الصحيفة العبرية.

القدس

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