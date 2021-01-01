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الاحتلال يعتقل 24 مواطنا في الضفة والقدس بينهم أسرى محررين والقيادي حسن يوسف

الإثنين 13 ديسمبر 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 24 مواطنا في الضفة والقدس بينهم أسرى محررين والقيادي حسن يوسف



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة طالت بعضها قيادات ميدانية.


في مدينة بيتونيا غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ حسن يوسف القيادي في حماس واعتقلته من منزله، كما اعتقلت من مدينة البيرة الشاب نور القاضي، والاسير المحرر عبد الله متولي.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت لقيا واعتقلت براء مفارجة، ووحيد دار موسى.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات لمنازل أسرى محررين من حركة حماس وهددتهم بالاعتقال مع اقتراب ذكرى انطلاقة الحركة.

 وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في القدس طالت كل من رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، والأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان ابو صبيح، وجهاد قوس، ورشيد الرشق،  ومحمد شريفة، و سفيان العجلوني، وراغب موسى جبر من بلدة العيزرية.

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