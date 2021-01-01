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بلينكن: مستعدون لاتخاذ إجراءات ستؤدي لتبعات وخيمة على روسيا حال مهاجمتها أوكرانيا

الأحد 12 ديسمبر 2021 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: مستعدون لاتخاذ إجراءات ستؤدي لتبعات وخيمة على روسيا حال مهاجمتها أوكرانيا



واشنطن /سما/

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تعد إجراءات مختلفة تجاه روسيا في حال شنها هجوما على أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيعني عمليا أن الغاز لن يتدفق عبر "السيل الشمالي 1".

وقال بايدن، في حديث لقناة "NBC"، اليوم الأحد: "الرئيس، جو بايدن، أكد بوضوح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كما أوضحت لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أننا ندرس ونستعد لاتخاذ خطوات مختلفة امتنعنا عنها سابقا، ما يمكن أن يؤدي إلى تبعات وخيمة لروسيا".

وأضاف بلينكن أن عدم ضخ الغاز في "السيل الشمالي 2" يمثل "مصدر ضغط على روسيا" في الوقت الذي يريد فيه بوتين "أن يرى تدفق الغاز عبر هذا الخط"، وتابع: "هذا الأمر غير مرجح على الإطلاق ومن الصعب رؤيته في حال استئناف روسيا عدوانها على أوكرانيا".

وتدعي الولايات المتحدة بإصرار أن روسيا تكثف أنشطتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا في ما تقول إنه يمكن أن يكون استعدادا للهجوم عليها دون تقديم أي أدلة على ذلك. 

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي للطرف الروسي استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة.

والأحد قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين أخبر نظيره الأمريكي، جو بايدن، بأن القوات الروسية لا تهدد أحدا، وذلك ردا على المزاعم حول التحضير لـ"غزو" أوكرانيا.

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