العليا لأسرى حماس تدين جريمة إطلاق النار التي استهدفت جنازة حمزة شاهين

رام الله /سما/

أدانت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، مساء الأحد، جريمة إطلاق النار التي استهدفت المشاركين في تشييع جثمان الشهيد حمزة شاهين في مخيم البرج الشمالي بلبنان.

واعتبرت الهيئة في بيان صحفي مقتضب أن ما حصل من اعتداء على المدنيين بالرصاص الحي والمباشر جريمة مروعة مدانة ومستنكرة وخارجة عن الأعراف والأخلاق والقيم الإنسانية والوطنية.

وأكدت أن هذه الجريمة تمس السلم الأهلي في مخيمات اللجوء؛ لذلك يجب تدارك الحدث وتسليم المجرمين إلى العدالة في أسرع وقت.

وأبرقت الهيئة تعازيها الحارة لأهالي الشهداء الذين ارتقوا في هذه الجريمة، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

كما هنأت مسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء أ. زاهر جبارين بسلامته بعد إصابته بجراح طفيفة إثر الاعتداء الآثم على جنازة الشهيد حمزة شاهين.