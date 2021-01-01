إضاءة شجرة الميلاد في القدس

القدس المحتلة /سما/

شارك المئات من أبناء شعبنا المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد، بإضاءة شجرة عيد الميلاد في باب الجديد بالبلدة القديمة من المدينة.

كما شارك في حفل إضاءة الشجرة، لفيف من ممثلي الكنائس المسيحية على رأسهم مطران الكنيسة اللوثرية إبراهيم عازار، وكاهن رعية اللاتين أمجد صبارة.

وبدأت الفعاليات بتزيين الأزقة والحارات المقدسية إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، بمشاركة فرق الكشافة التي انطلقت من باب الخليل وصولا إلى باب الجديد على إيقاعات تخص المناسبة، صاحبت التراتيل والأناشيد الدينية.

وتخلل الحفل عدة كلمات للمطارنة وممثلي المؤسسات المسيحية في القدس، الذين أكدوا أهمية إضاءة شجرة الميلاد في المدينة التي تعتبر حاضنة الأديان وأرض الرسالات السماوية، ودعوا إلى نشر رسالة المحبة والسلام التي جاء بها المسيح عليه السلام.

وعلى هامش الاحتفال بالمناسبة، نظم بازار في مدرسة الفرير بالبلدة القديمة بهدف دعم المشاريع الريادية