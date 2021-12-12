بعد لقائها نتنياهو... صور: ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"

القدس المحتلة / سما /

اختتمت سارة عيدان ملكة جمال العراق السابقة زيارة إلى إسرائيل بالوقوف أمام حائط البراق (حائط المبكى) في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ويعتبر الحائط أحد أقدس المواقع الدينية في العالم لليهود الذين يقولون إنه الأثر الوحيد الباقي من هيكل سليمان.

ونشرت سارة عيدان صورة لها على حسابها بموقع تويتر من أمام الحائط مع تعليق: "سوف أفتقد مدينتي المفضلة في إسرائيل..القدس".

The energy of this place ???? pic.twitter.com/2zWuF4ZO3V — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) December 12, 2021

وفي العاشر من الشهر الجاري، نشر يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو صورة تجمعه بعيدان مع تعليق: "كان من الجيد أن ألتقي في إسرائيل صديقتي ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان"، وذلك بعدما التقت والده.

وقبل ذلك بيومين، وصلت عيدان التي ليس هناك أي علاقات دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل إلى الدولة العبرية في زيارة هي الثانية لها حيث كان في استقبالها، نائب وزير الخارجية، للمشاركة في النسحة السبعين من مسابقة ملكة جمال العالم في مدينة إيلات، بحسب صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر.

وتحمل سارة عيدان، لقب ملكة جمال العراق، وهي تؤكد عن عدم ممانعتها لأي من أشكال العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي دفع نواب بالبرلمان العراقي للمطالبة بسحب الجنسية منها.

