بعد لقائها نتنياهو... صور: ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"

اختتمت سارة عيدان ملكة جمال العراق السابقة زيارة إلى إسرائيل بالوقوف أمام حائط البراق (حائط المبكى) في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ويعتبر الحائط أحد أقدس المواقع الدينية في العالم لليهود الذين يقولون إنه الأثر الوحيد الباقي من هيكل سليمان.

ونشرت سارة عيدان صورة لها على حسابها بموقع تويتر من أمام الحائط مع تعليق: "سوف أفتقد مدينتي المفضلة في إسرائيل..القدس".

The energy of this place ???? pic.twitter.com/2zWuF4ZO3V