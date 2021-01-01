الملك سلمان يوجه دعوة لجميع سكان المملكة.. موعدنا غدا

الرياض /سما/ واس

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جميع سكان المملكة من المواطنين والمقيمين إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدا الاثنين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعا الملك إلى "إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الاثنين".

وطالب الملك "الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".

وصلاة الاستسقاء؛ نافلة يصليها المسلمون طلبًا لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وتعتبر صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر في فصل الشتاء.