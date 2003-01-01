  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يرفض الاستئناف الخاص بالأسير أبو هواش ويثبت أمر اعتقاله الإداري

الأحد 12 ديسمبر 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفض الاستئناف الخاص بالأسير أبو هواش ويثبت أمر اعتقاله الإداري



رام الله / سما /

 رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الاستئناف الخاص بقضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 118 يوما.

وأفاد المحامي جواد بولس، في بيان صادر عن نادي الأسير، بأن محكمة الاحتلال ثبتت أمر الاعتقال الإداريّ للأسير أبو هواش، ومدته أربعة شهور، رغم خطورة وضعه الصحيّ.

والأسير أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقله الاحتلال في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6-4 أشهر قابلة للتمديد.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

#محكمة الاحتلال #الأسير هشام أبو هواش #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل ودول اقليمية تمرر له هذه الرسالة ..

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها.. ما علاقة نجل الرئيس عباس ؟

أسعار صرف العملات

جنرال اسرائيلي يكشف توقيت مهاجمة ايران: اشتعال جولة قتال قادمة مع غزة مسألة وقت

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

الأخبار الرئيسية

ايران

قائد الجيش الإيراني يهدد اسرائيل ويرد على غانتس: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا

نتنياهو

ترامب: العرب كعكة طازجة.. ونتنياهو خيب أملي بتهنئته بايدن ورفض السلام مع الفلسطينيين

صدام

لماذا تم إعدام صدام حسين بهذه السرعة وما علاقة جورج بوش؟ محامي الرئيس العراقي يكشف

الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و305 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211212052715

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

الاتصالات الفلسطينية