الاحتلال يرفض الاستئناف الخاص بالأسير أبو هواش ويثبت أمر اعتقاله الإداري

رام الله / سما /

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الاستئناف الخاص بقضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 118 يوما.

وأفاد المحامي جواد بولس، في بيان صادر عن نادي الأسير، بأن محكمة الاحتلال ثبتت أمر الاعتقال الإداريّ للأسير أبو هواش، ومدته أربعة شهور، رغم خطورة وضعه الصحيّ.

والأسير أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقله الاحتلال في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6-4 أشهر قابلة للتمديد.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.