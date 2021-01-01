  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكنه أقل حدة

الأحد 12 ديسمبر 2021 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكنه أقل حدة



جنيف /سما/

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال من متحور "دلتا"، ويحد من فعالية اللقاحات، لكنه يسبب أعراضا أقل حدة، وفقا للبيانات المبكرة.

ومتحور "دلتا"، هو سلالة اكتشفت لأول مرة في الهند، في وقت سابق من هذا العام، وهي المسؤولة عن معظم الإصابات بفيروس كورونا في العالم الآن، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن اكتشاف جنوب أفريقيا لمتحور "أوميكرون" الذي رصد العلماء به عدد كبير من الطفرات، دفع البلدان في جميع أنحاء العالم، الشهر الماضي، إلى فرض حظر سفر على بعض الدول وإعادة فرض قيود محلية لإبطاء انتشاره.
 

#منظمة الصحة العالمية #متحور أوميكرون #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل ودول اقليمية تمرر له هذه الرسالة ..

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها.. ما علاقة نجل الرئيس عباس ؟

أسعار صرف العملات

جنرال اسرائيلي يكشف توقيت مهاجمة ايران: اشتعال جولة قتال قادمة مع غزة مسألة وقت

قناة عبرية: غانتس ابلغ الامريكيين انه من المستحيل التوصل الى تسوية مع الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

ترامب: العرب كعكة طازجة.. ونتنياهو خيب أملي بتهنئته بايدن ورفض السلام مع الفلسطينيين

صدام

لماذا تم إعدام صدام حسين بهذه السرعة وما علاقة جورج بوش؟ محامي الرئيس العراقي يكشف

الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و305 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211212052715

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

النكبة

بروتوكولات سرية.. هآرتس تكشف: هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي “الأخلاقي” عام 1948

الاتصالات الفلسطينية