  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية

الأحد 12 ديسمبر 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية



القدس المحتلة / سما /

قرر الكونغرس الأمريكي، اليوم الأحد، إلغاء عملية شراء بطاريتين أخريين من طراز القبة الحديدية من صنع شركة رافائيل الإسرائيلية.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الجيش الأمريكي دفع باتجاه شراء البطاريتين العام الماضي، لكن الكونغرس قرر استثمار الميزانية في أنظمة محلية من إنتاج شركتي Dynetics وRaytheon لاعتراض الصواريخ والطائرات دون طيار.

وأوضحت القناة أن الجيش الأمريكي كان قد اتفق على شراء 4 بطاريات من منظومة القبة الحديدية، وحصل على اثنتين منها أحدهما تم نشره في جزيرة غوام في إطار عملية "الجزيرة الحديدية" حيث اختبروا قدرات المنظومة وتدربوا على تشغيلها.

وأضافت أنه كان من المقرر شراء البطاريتين الأخريين بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يقرر الكونغرس التقدم في المشروع المحلي وإلغاء شراء البطاريات الإسرائيلية الجديدة.

وبحسب الاتفاق الجديد "لن يلغي الأمر مطلب الجيش بنشر القدرات الدفاعية المتاحة ضد الصواريخ مما يعني أنه ستكون هناك ميزانية لتشغيل بطاريات القبة الحديدية المشتراة الموجودة في المخزون. تم شراء البطاريات نفسها لسد فجوة موجودة حتى وصول نظام "Enduring Shield" المحلي، والذي يحظى بأفضلية".

وفي أغسطس/آب الماضي، نافست رافائيل الإسرائيلية من خلال منظومة القبة الحديدية في مناقصة للجيش الأمريكي ضد منظومتي Dynetics و Raytheon".

وقالت القناة: "كانت الخسارة الإسرائيلية مفاجئة بالنظر إلى أن المنظومتين الأمريكيتين كانتا قيد التطوير بينما أثبتت الأخرى الإسرائيلية نفسها".

وتابعت: "كما كانت الأسعار لصالح المنظومة الإسرائيلية بفارق كبير. صاروخ "تامير" الاعتراضي لنظام القبة الحديدية يكلف حاليا أقل من 20 ألف دولار. من ناحية أخرى، يكلف الصاروخ المعترض للنظام الأمريكي القائم على صاروخ AIM-9X جو-جو حوالي 500 ألف دولار لكل صاروخ".
 

#الكونغرس الأمريكي #بطاريات القبة الحديدية #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الولايات المتحدة #شركة رافائيل الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل ودول اقليمية تمرر له هذه الرسالة ..

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها.. ما علاقة نجل الرئيس عباس ؟

أسعار صرف العملات

جنرال اسرائيلي يكشف توقيت مهاجمة ايران: اشتعال جولة قتال قادمة مع غزة مسألة وقت

قناة عبرية: غانتس ابلغ الامريكيين انه من المستحيل التوصل الى تسوية مع الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

ترامب: العرب كعكة طازجة.. ونتنياهو خيب أملي بتهنئته بايدن ورفض السلام مع الفلسطينيين

صدام

لماذا تم إعدام صدام حسين بهذه السرعة وما علاقة جورج بوش؟ محامي الرئيس العراقي يكشف

الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و305 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211212052715

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

النكبة

بروتوكولات سرية.. هآرتس تكشف: هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي “الأخلاقي” عام 1948

الاتصالات الفلسطينية