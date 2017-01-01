  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يشيد بأوباما بعد سنوات من إهانته وانتقاده ويعلق على مزاعم إدارته للبلاد سرا

الأحد 12 ديسمبر 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يشيد بأوباما بعد سنوات من إهانته وانتقاده ويعلق على مزاعم إدارته للبلاد سرا



واشنطن /سما/

كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أشاد بالرئيس الأسبق، باراك أوباما، مؤخرا، ‏وذلك في سابقة نادرة، بعدما اعتاد توجيه الانتقادات والإهانات له خلال السنوات الماضية.‏

وقال ترامب إنه "أعجب أوباما" خلال تصريحاته للمذيع بيل أورايلي، في الليلة الأولى من جولته التاريخية، أمس السبت، التي شملت 4 مواعيد في مدينة صن رايز بولاية فلوريدا، بحسب ما رصدته صحيفة "ذا صن سنتينال" الأمريكية.

وأعرب ترامب عن إعجابه بالرئيس الأمريكي السابق، رغم صيحات الاستهجان الجماهيرية لأوباما خلال الحدث.

وأضاف ترامب في تصريحاته أنه يعتقد أن "أوباما كان ذكيا وحادا".

وعلى الرغم من إشادته بسلفه، إلا أنه انتقد أساليبه وألقى باللوم عليه في التسبب في "انقسام كبير" وكراهية في البلاد، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وفي الحفل، لم يكن لدى دونالد ترامب أي شيء ليقوله عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قال إنه لا يعرفه بصورة شخصية.

وردا على سؤال عن رأيه في المزاعم التي تقول إن باراك أوباما يدير أمريكا سرا لصالح بايدن، قال دونالد ترامب إنه لا يعتقد في صحتها، وذلك "لأن أوباما يحب رياضة الغولف كثيرا ولن يفعل ذلك".

وتأتي تعليقات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد سنوات من الخلاف مع باراك أوباما.

وبينما كان لا يزال مواطنا عاديا، أمضى ترامب سنوات في الترويج لنظرية مؤامرة لا أساس لها من الصحة، مفادها أن أوباما لم يولد في أمريكا، وبالتالي لم يكن مؤهلا ليكون رئيسا للبلاد.

وبعد توليه منصب الرئاسة، واصل ترامب هجومه على أوباما بعد أن تحول إلى السياسة، زاعما أنه "مؤسس داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) و"أحد أسوأ الرؤساء في تاريخ أمريكا".

وعلى الرغم من علاقتهما المثيرة للجدل، فقد كتب أوباما خطابا لترامب في يوم تنصيبه في عام 2017، وتركه في درج المكتب في المكتب البيضاوي، والذي وصفه ترامب بأنه "جميل".
 

#الولايات المتحدة #باراك اوباما #دونالد ترامب #البيت الابيض

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل ودول اقليمية تمرر له هذه الرسالة ..

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها.. ما علاقة نجل الرئيس عباس ؟

أسعار صرف العملات

جنرال اسرائيلي يكشف توقيت مهاجمة ايران: اشتعال جولة قتال قادمة مع غزة مسألة وقت

قناة عبرية: غانتس ابلغ الامريكيين انه من المستحيل التوصل الى تسوية مع الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

ترامب: العرب كعكة طازجة.. ونتنياهو خيب أملي بتهنئته بايدن ورفض السلام مع الفلسطينيين

صدام

لماذا تم إعدام صدام حسين بهذه السرعة وما علاقة جورج بوش؟ محامي الرئيس العراقي يكشف

الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و305 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211212052715

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

النكبة

بروتوكولات سرية.. هآرتس تكشف: هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي “الأخلاقي” عام 1948

الاتصالات الفلسطينية