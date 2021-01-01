الاحتلال يستهدف "الضبط الميداني" والصيادين في غزة

غزة / سما /

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين العاملة في عرض شمال وجنوب بحر قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين، إن زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين العاملة منذ ساعات الصباح الأولى دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

في ذات السياق، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأعيرة النارية وقنابل الغاز قوة من "الضبط الميداني" شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يُشار إلى أن زوارق الاحتلال تفتح نيرن أسلحتها الرشاشة بشكل يومي تجاه الصيادين ومراكبهم وفي كثير من الأحيان تتعرض مراكب الصيادين لأضرار كبيرة كما تتعرض شباكهم للتلف.