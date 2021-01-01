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للمرة الأولى منذ سنوات.. حوار فلسطيني أميركي الثلاثاء لدعم الاقتصاد الوطني

الأحد 12 ديسمبر 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى منذ سنوات.. حوار فلسطيني أميركي الثلاثاء لدعم الاقتصاد الوطني



رام الله / سما /

 قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء اسطفان سلامة، إنه وللمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات ينطلق يوم الثلاثاء المقبل الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأميركي عبر الفيديو كونفرنس للبحث في سبل دعم الاقتصاد الوطني، وإعادة الدعم الأميركي المباشر لخزينة دولة فلسطين.

وأوضح سلامة، أن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي سيرأس الوفد الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن وزارات عدة مقابل مشاركة أميركية واسعة.

وشدد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، على أنَّ الحوار الثنائي سيناقش زيادة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاقتطاع من المقاصة والتركيز على دعم مشاريع الطاقة المتجددة والصرف الصحي والمياه ودعم القطاع الخاص وتشغيل الشباب.

وحول الدعم المالي الأميركي، أوضح سلامة أنَّ واشنطن استأنفت دعمها لوكالة الأونروا، والدعم غير المباشر لشعبنا عبر الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الدعم المباشر لخزينة دولة فلسطين لم يتم بعد.

وأعرب عن أمله في أن يطرأ ارتفاع في قيمة الدعم الخارجي العام القادم في ظل عودة الدعم الأوروبي المباشر لخزينة دولة فلسطين.

#اسطفان سلامة #الحكومة الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #الولايات المتحدة

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