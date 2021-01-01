لجنة المتابعة بغزة ترحب بالإعلان الجزائري لاستضافة حوار وطني فلسطيني

غزة / سما /

رحبت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بإعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستضافة حوار وطني فلسطيني يهدف إلى انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وتمنت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها الدوري، بأن يكلل هذا الموقف الجزائري بالنجاح في انجاز المصالحة استكمالاً ومشاركة مع الجهد المصري المتواصل في تحقيق المصالحة.

وحيت لجنة المتابعة، جماهير الشعب الفلسطيني الصامدين في مواجهة الاحتلال والاستيطان في الضفة الفلسطينية، داعيةً إلى توسيع رقعة مواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس.

ودعت المجتمع الدولى وخاصة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من عصابات المستوطنين التى تحميها قوات الاحتلال الغاشم.

ووجهت التحية للأسير هشام أبو هواش الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 120 يومًا رفضًا لاعتقاله الإدراي، داعيةً إلى توسيع فعاليات التضامن معه وكل الأسرى الذي يخوضون يوميًا معركة الكرامة في مواجهة السجان.

كما توجهت بالتحية للأسير نائل البرغوثي الذي قضي حتى الآن 42 عامًا بالأسر وهي أطول مدة في تاريخ حركات التحرر الوطني ليتحول الأسير البرغوثي أيقونة وطنية في الصمود والثبات بالرغم من السجن وقسوته.