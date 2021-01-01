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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

الأحد 12 ديسمبر 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين



جنين / سما /

- أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية رمانة، غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه الشبان والمنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي في رمانية بمحيط مدارس الوكالة وشرعت بتوقيف المركبات والتدقيق في هويات ركابها.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق

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