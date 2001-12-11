4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل،أمس،4 اسرى اعواما جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (39 عاماً)، من محافظة طولكرم، دخل عامه الـ20 على التوالي في السجون، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/12/2002، وهو محكوم السجن المؤبد، و الأسير محمود محمد عوض عبيات (53 عاماً)، من محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/12/2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

و الأسير رائف رامز حلمي الفرا (46 عاما)، من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة،دخل عامه الـ18 على التوالي في السجون، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/12/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات، والأسير مروان محمد عيد حمادة المحتسب (44 عامًا) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 21 عامًا في السجون.