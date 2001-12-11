  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 12 ديسمبر 2021 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

 دخل،أمس،4 اسرى اعواما جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (39 عاماً)، من محافظة طولكرم، دخل عامه الـ20 على التوالي في السجون، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/12/2002، وهو محكوم السجن المؤبد، و الأسير محمود محمد عوض عبيات (53 عاماً)، من محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/12/2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

و الأسير رائف رامز حلمي الفرا (46 عاما)، من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة،دخل عامه الـ18 على التوالي في السجون، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/12/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات، والأسير مروان محمد عيد حمادة المحتسب (44 عامًا) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 21 عامًا في السجون.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل ودول اقليمية تمرر له هذه الرسالة ..

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها.. ما علاقة نجل الرئيس عباس ؟

لا تسوية سياسية مع الفلسطينيين..غانتس: تعليمات للجيش بالاستعداد عمليا للتحدي الإيراني

أسعار صرف العملات

قناة عبرية: غانتس ابلغ الامريكيين انه من المستحيل التوصل الى تسوية مع الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و305 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211212052715

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

النكبة

بروتوكولات سرية.. هآرتس تكشف: هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي “الأخلاقي” عام 1948

جنرال اسرائيلي يكشف توقيت مهاجمة ايران: اشتعال جولة قتال قادمة مع غزة مسألة وقت

الأشغال بغزة : الاحتلال والسلطة يعرقلان تحويل أموال قطر للإعمار

الاتصالات الفلسطينية