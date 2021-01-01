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العالول يعزي بشهيد بيتا: ليس أمامنا إلا مقاومة الاحتلال

الأحد 12 ديسمبر 2021 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يعزي بشهيد بيتا: ليس أمامنا إلا مقاومة الاحتلال



نابلس / سما /

قدم نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وأجب العزاء، بالشهيد جميل أبو عياش، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة المنصرم، في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وحيّا العالول، باسم الرئيس محمود عباس، أهالي بلدة بيتا "ايقونة المقاومة" الشعبية، وقال: إن شعبنا العظيم ليس أمامه إلا مقاومة الاحتلال والتمسك بالارض كما تفعل بيتا ومثيلاتها.

وأضاف: بلدة بيتا تشكل درسا ليتعلم منه الآخرون، وكل أهلها على قلب رجل واحد يقاومون الاحتلال ويدافعون عنها ومستعدون للتضحية والدفاع عن كل فلسطين وأرضها.

وأشار إلى أنه أمام هذه التضحيات الكبيرة من أجل الحرية والاستقلال، نعاهدهم على ألا نقبل إلا بحقوقنا كاملة غير منقوصة.

ورافق العالول، عضو المجلس الثوري للحركة، نائب مفوض التعبئة والتنظيم عبد المنعم حمدان، وكادر مفوضية التعبئة.

#محمود العالول #حركة فتح #جميل أبو عياش

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