بينيت يطير إلى الإمارات ويصف زيارته بـ"التاريخية"... "هذه ليست سوى البداية"

القدس المحتلة / سما /

توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم، الأحد، إلى الإمارات، حيث يجمع مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في أول زيارة رسمية ومعلنة يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلي للإمارات.

وقبيل إقلاع طائرته إلى الإمارات، قال بينيت للصحافيين، إنه "يسعدني أن أقلع في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات. سألتقي هناك مع ولي العهد، محمد بن زايد، ووزراء وكبار المسؤولين في الإمارات".

وأضاف "الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات. العلاقات ممتازة ومتشعبة في جميع المجالات، يجب أن نستمر في بنائها وتعزيزها، وبناء السلام الدافئ بين الشعبين".

واعتبر بينيت، في تغريدة على تويتر، أن "الإمكانات الكامنة في الشراكة بين إسرائيل والإمارات هائلة. لدينا فرصة حقيقية لخلق شرق أوسط مستقر ومزدهر وأقوى"، معتبرا أن "هذه ليست سوى البداية".

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، فإن بينيت وبن زايد سيبحثان تعميق العلاقات بين إسرائيل والإمارات، من خلال التشديد على قضايا اقتصادية إقليمية، إلى جانب البحث في تعزيز "اتفاقيات أبراهام" والموضوع الإيراني، وذلك على خلفية تصريحات لمسؤولين إماراتيين بأن المزيد من العقوبات على إيران لن تعود بالفائدة ودعوا إلى استئناف الاتفاق النووي.

وكان من المقرر أن يرفق بينيت إلى الإمارات وفدا كبيرا من الصحافيين، لكن مكتب بينيت أعلن، مساء أمس، عن أن الصحافيين لن يرافقوه في الزيارة بذريعة التخوف من اشتداد انتشار متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون".