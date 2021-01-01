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الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و305 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الأحد 12 ديسمبر 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و305 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 14، بيت لحم 56، طولكرم 5، الخليل 69، سلفيت 2، رام الله والبيرة 55، ضواحي القدس 0، طوباس 6، نابلس 24، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 74".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 32، بيت لحم 52، طولكرم 6، الخليل 66، سلفيت 2، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 3، طوباس 10، نابلس 9، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 60".

وسجلت حالة وفاة في بني نعيم وأخرى في دورا و 5 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

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