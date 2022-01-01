بوتين يكشف عن تسلل الاستخبارات الأمريكية إلى المنشآت النووية الروسية

موسكو /سما/

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن عملاء الاستخبارات الأمريكية كانوا في تسعينيات القرن الماضي، موجودين حتى في بعض المنشآت النووية الوطنية الروسية.

وفي مقابلة صحفية تم تسجيلها من أجل الفيلم الوثائقي "روسيا. التاريخ الحديث" ذكر بوتين: "بالطبع كانوا يتسللون إلى كل مكان، وحتى إذا لم يكونوا موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية فكانوا على الأرجح يرسلون تقارير لوزارة الخارجية الأمريكية ولتلك الوكالة حول نتائج عملهم".

وأضاف أنه لم يكن على هؤلاء أن يتفننوا في البراعة كي يصلوا إلى مكان محط اهتمامهم، قائلا: "فقد وقعت الحكومتان (آنذاك) اتفاقية تقضي بوجود خبراء أمريكيين في بعض المنشآت النووية (الروسية). كانوا يتواجدون في منشأتنا ويحضرون إلى هناك كل يوم، كما لو كانت أماكن عملهم".