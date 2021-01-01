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آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين

الأحد 12 ديسمبر 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين



غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلتين التاسعة والعاشرة إضافة للمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2021/41).

وأشارت الوزارة إلى أن السفر سيشمل كذلك جميع الأسماء الواردة في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/20) .

ودعت الواردة أسمائهم إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #وزارة الداخلية #معبر رفح #الية السفر

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