الاغاثة الزراعية تنفذ مبادرة “معكن إيد بإيد” لمساعدة مزارعات منطقة الشوكة

غزة / سما /

نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مبادرة “معكن إيد بإيد” لمساعدة مزارعات منطقة الشوكة في قطف محاصيل الخضار والتي تأتي ضمن مشروع “الاستجابة لكوفيد-19” والممول من الكريستين آيد.

وتضمنت المبادرة الزراعية قطف ثمار البندورة والخيار والفلفل وذلك لتمكين المزارعات في الاستمرار بالعملية الإنتاجية ومواصلة زراعة أرضهم.

وتقول المزارعة سارة الملالحة إن مساعدة الإغاثة الزراعية في جني المحصول خفف علينا الكثير من المصاريف لا سيما وان أسعار المحاصيل الزراعية في انخفاض مستمر والتكلفة باتت تفوق العائد المالي.

وبينت منسقة المناصرة والاعلام نهى الشريف إن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهات الإغاثة الزراعية لتشجيع العمل التطوعي لا سيما وانه أحد أهم ركائز الصمود لشعبنا ودعم الاقتصاد في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به جراء الحصار والإغلاق المفروض على القطاع.

ونوهت إلى أن هذه المبادرة التطوعية التي ساهمت في تقليل التكاليف على المزارعات، تأتى ضمن مبادئ الفزعة والعون والإحساس بأهمية العمل الطوعي وتعزيزه بهدف زيادة قدرة المزارعين على الصمود في ظل التحديات التي يعانى منها القطاع الزراعي بغزة.