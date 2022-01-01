  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاغاثة الزراعية تنفذ مبادرة “معكن إيد بإيد” لمساعدة مزارعات منطقة الشوكة

الأحد 12 ديسمبر 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاغاثة الزراعية تنفذ مبادرة “معكن إيد بإيد” لمساعدة مزارعات منطقة الشوكة



غزة / سما /

 نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مبادرة “معكن إيد بإيد” لمساعدة مزارعات منطقة الشوكة في قطف محاصيل الخضار والتي تأتي ضمن مشروع “الاستجابة لكوفيد-19” والممول من الكريستين آيد.

وتضمنت المبادرة الزراعية قطف ثمار البندورة والخيار والفلفل وذلك لتمكين المزارعات في الاستمرار بالعملية الإنتاجية ومواصلة زراعة أرضهم.

وتقول المزارعة سارة الملالحة إن مساعدة الإغاثة الزراعية في جني المحصول خفف علينا الكثير من المصاريف لا سيما وان أسعار المحاصيل الزراعية في انخفاض مستمر والتكلفة باتت تفوق العائد المالي.

وبينت منسقة المناصرة والاعلام نهى الشريف إن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهات الإغاثة الزراعية لتشجيع العمل التطوعي لا سيما وانه أحد أهم ركائز الصمود لشعبنا ودعم الاقتصاد في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به جراء الحصار والإغلاق المفروض على القطاع.

ونوهت إلى أن هذه المبادرة التطوعية التي ساهمت في تقليل التكاليف على المزارعات، تأتى ضمن مبادئ الفزعة والعون والإحساس بأهمية العمل الطوعي وتعزيزه بهدف زيادة قدرة المزارعين على الصمود في ظل التحديات التي يعانى منها القطاع الزراعي بغزة.

#الاغاثة الزراعية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل ودول اقليمية تمرر له هذه الرسالة ..

ترامب يمتدح "أبو مازن" ويهاجم نتنياهو: "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين"

ليست إيران.. وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

لا تسوية سياسية مع الفلسطينيين..غانتس: تعليمات للجيش بالاستعداد عمليا للتحدي الإيراني

إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها.. ما علاقة نجل الرئيس عباس ؟

أسعار صرف العملات

غانتس يعرض على الأمريكيين جدولا زمنيا يحتاجه الجيش الإسرائيلي قبل مهاجمة إيران

الأخبار الرئيسية

النكبة

بروتوكولات سرية.. هآرتس تكشف: هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي “الأخلاقي” عام 1948

جنرال اسرائيلي يكشف توقيت مهاجمة ايران: اشتعال جولة قتال قادمة مع غزة مسألة وقت

الأشغال بغزة : الاحتلال والسلطة يعرقلان تحويل أموال قطر للإعمار

جرت بسلاسة ونجحت بشكل مميز.. لجنة الانتخابات تعلن نتائج الانتخابات المحلية

"حماس": الاتصالات مع مصر مستمرة ووفد هندسي مصري يصل القطاع اليوم

الاتصالات الفلسطينية