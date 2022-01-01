الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على شابين خلال اعتقالهما في الخليل

الخليل / سما /

أصيب بعد منتصف الليلة الماضية، شاب بجراح وصفت بالخطرة بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب اثناء اعتقاله من منزله في منطقة خربة قلقس جنوب الخليل.

وقال أحد افراد عائلة سلهب، بان قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عبد السلام سلهب التميمي، وفتشته بطريقة استفزازية، واعتقلت أحمد عبد السلام سلهب، بعد الاعتداء عليه بالضرب بعقب بندقية في منطقة الرأس، وجرى نقله الى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.

وأضاف، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على عدد من افراد اسرة المعتقل الجريح أحمد، كما داهموا منزل عمه واعتقلوا أنس محمود عبد السلام سلهب، بعد الاعتداء عليه بالضرب.